En Afrique du Sud, Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa sur la même longueur d’ondes

Alassane Ouattara et Cyril Ramaphosa, à Pretoria, le 23 juillet 2022. © DR / Présidence Côte d’Ivoire

Longtemps les deux pays se sont ignorés. La distance, la langue et des situations politiques compliquées. L’ancien président sud-africain Thabo Mbeki connaissait surtout la Côte d’Ivoire pour avoir été médiateur dans les crises politiques entre 2004 et 2006 puis en 2010. Même expérience pour Jacob Zuma, son successeur, dépêché à Abidjan en 2011 avec d’autres chefs d’État africains pour essayer de trouver une solution.

L’arrivée au pouvoir d’Alassane Ouattara en 2011 et son maintien ont changé la donne. « Les mandats d’Alassane Ouattara ont vraiment apporté de la stabilité. C’est ce contexte en Côte d’Ivoire qui nous permet désormais de construire une relation plus forte », confirme Naledi Pandor, ministre du Département des relations internationales et de la coopération.

Le président Cyril Ramaphosa a salué les efforts de réconciliation menés par Alassane Ouattara à travers la rencontre organisée avec les deux anciens présidents Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, le 14 juillet dernier. « Nous pensons que c’est un geste très positif qui aidera à construire la nation ivoirienne, a déclaré Cyril Ramaphosa. Comme vous vous en souvenez, l’Afrique du Sud a joué un rôle crucial pour s’assurer qu’il y ait la paix en Côte d’Ivoire, donc nous nous sentons investis en tant que nation pour que la paix et la cohésion sociale prévalent en Côte d’Ivoire. »

Relance

Les deux pays ont lancé les bases d’une refondation de leurs relations au mois de décembre 2021. En visite d’État à Abidjan du 1er au 3 décembre, Cyril Ramaphosa était le premier président sud-africain à visiter la Côte d’Ivoire depuis l’instauration des relations diplomatiques en 1992. Ramaphosa était venu avec 170 hommes d’affaires, bien décidés à conquérir de nouveaux marchés. Banques, télécoms, télévision : les plus grands groupes sud-africains ont déjà mis un pied en Côte d’Ivoire.