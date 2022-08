Asky : Nowel Ngala, le visage commercial du pavillon togolais

Le Cap, 30 juin 2022. Courte barbe et lunettes Pantos, Nowel Ngala prend le micro pour expliquer les ressorts du partenariat qui lie Asky à Ethiopian Airlines, lors de la sixième édition de la conférence AviaDev Africa. Un mois plus tôt, il s’exprimait sur la chaîne de télévision sud-africaine SABC au sujet de la stratégie panafricaine de la compagnie basée à Lomé.

Au fil des années et, en particulier depuis le départ d’Henok Teferra du poste de directeur général, en 2017, le directeur commercial et directeur des opérations au sol d’Asky s’est peu à peu imposé comme le VRP de la compagnie, celui qui participe aux panels et répond aux questions de la presse.

Il n’hésite pas à aller au charbon pour défendre sa compagnie

« Il est de ma responsabilité d’assurer que toute information au sujet de la compagnie est juste. À la fois vis-à-vis des médias ou des entreprises, des gouvernements, des différentes organisations », explique le directeur commercial, selon lequel ces activités de représentation se sont peu à peu imposées d’elles-mêmes « peut-être parce que je travaille à Asky depuis longtemps ».