Emmanuel Macron attendu au Cameroun, au Bénin et en Guinée Bissau

Ce sera son premier voyage hors de l’Union européenne depuis sa réélection, fin avril. Et donc, selon son entourage, la preuve de la « priorité politique » qu’il accorde à l’Afrique. Pour la première tournée africaine de son second mandat, Emmanuel Macron se rendra au Cameroun, le 26 juillet, puis au Bénin, le 27, et enfin en Guinée-Bissau, le 28.

À ceux qui s’interrogent sur la symbolique de cette visite au Cameroun de Paul Biya, 89 ans dont presque 40 au pouvoir, l’Élysée assure que ce voyage de Macron, qui en Afrique centrale ne s’est rendu qu’au Tchad en 2021, s’inscrit dans « sa démarche de renouvellement de la relation avec le continent africain ».