Maroc : pourquoi Hammouchi a procédé à de nouvelles nominations

Le 14 juillet, le directeur général de la surveillance du territoire (DGST) et de la sûreté nationale (DGSN), Abdellatif Hammouchi, a procédé à de nouvelles nominations parmi les walis de sûreté. Il s’agit d’un mouvement partiel qui concerne le premier échelon de responsabilité au niveau régional au sein de trois préfectures de police : Tanger, Al Hoceima et Fès. Dans un communiqué, la DGSN se « réjouit, à travers ces nominations, de renouveler les élites et les cadres de sécurité chargés de gérer les intérêts décentralisés de la sécurité nationale ».

Ces nouvelles nominations visent également à « optimiser la gestion des ressources humaines (RH) », à « consolider la circulation des postes de responsabilité » et plus globalement à renouveler la hiérarchie. Un mode de management instauré par Abdellatif Hammouchi, « premier flic du royaume » depuis sa nomination à la tête de la DGST puis de la DGSN en 2015, et qui favorise le renouvellement des équipes et la montée en compétence.