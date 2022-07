Bénin : comment des lobbyistes américains ont tenté de perturber la venue de Macron à Cotonou

Selon nos informations, le New York Center For Foreign Policy Affairs, un think tank américain dirigé par Justin Thomas Russell (qui est également à la tête d’Alankok, une entreprise informatique), a envoyé un courrier à deux personnalités politiques françaises : à Marine Le Pen, cheffe du groupe Rassemblement national à l’Assemblée nationale, et à Mathilde Panot, patronne du groupe La France Insoumise (LFI) dans cette même assemblée (et membre, avec le Parti socialiste et Europe Ecologie Les Verts, de la Nupes, la nouvelle coalition de gauche).

Dans ces lettres, datées du 18 juillet et dont Jeune Afrique a obtenu copie, Justin Thomas Russell estime que « la visite d’Emmanuel Macron au Bénin [prévue les 27 et 28 juillet] renforcera le pouvoir d’un dictateur dont les actions, depuis son arrivée au pouvoir en 2016, ont déjà créé un flux migratoire sans précédent du Bénin vers la France par les demandeurs d’asile et les migrants ». Il ajoute qu’elle « va encore exacerber le sentiment anti-français dans la région, car elle sera perçue comme un soutien à un autre régime corrompu en Afrique ».

Virulent rapport