Cameroun : Samuel Eto’o, président sans filtre

Samuel Eto’o, à Milan, en Italie, le 4 mars 2022. © Giuseppe Maffia/NurPhoto via AFP

Plus de sept mois après son élection, le 11 décembre 2021, à la présidence de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto’o n’en finit pas de bousculer l’institution. Le 12 juillet, il a limogé Bill Tchato, qui occupait le poste de coordonnateur des équipes nationales depuis janvier 2013, et l’a remplacé par Benoît Angbwa, un autre ex-Lion. Selon un proche de Tchato, ce dernier ignorait toujours, une dizaine de jours après son renvoi, les raisons de son départ.

Quelques jours plus tôt, Le Coq Sportif, équipementier français engagé avec les Lions depuis janvier 2020, faisait à son tour les frais d’une décision inattendue de la Fecafoot. Cette dernière a publiquement annoncé, le 1er juillet, qu’elle mettrait fin, après la CAN féminine au Maroc de juillet, au contrat liant les deux parties jusqu’en juillet 2023, sans la moindre explication. L’équipementier français, qui avait remplacé Puma, a depuis annoncé qu’il n’entendait pas en rester là, à quatre mois de la Coupe du monde au Qatar. L’affaire devrait se terminer devant les tribunaux, comme l’a laissé entendre dans un communiqué Marc-Henri Beausire, le directeur général de la marque française. Il soupçonne la Fecafoot de vouloir s’engager avec autre équipementier à moindres frais, avant le Mondial. « Si jamais cela va devant la justice, cela pourrait coûter cher, et encore une fois, c’est le contribuable camerounais qui règlera la facture », se lamente un ancien dirigeant de l’instance.

À la Fecafoot, aucune tête ne dépasse, sauf celle d’un patron intelligent, direct et très à l’aise avec les mots