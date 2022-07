Tech : comment Strive Masiyiwa accélère dans la cybersécurité

Plus qu’un énième investisseur, c’est avec un véritable partenaire stratégique que Cassava Technologies vient de se lier. C5 Capital, société londonienne de capital-investissement, vient d’injecter 50 millions de dollars (49,9 millions d’euros) dans le holding du Zimbabwéen Strive Masiyiwa, qui réunit les différentes sociétés technologiques que le magnat des télécoms a créées ces derniers années (le spécialiste du cloud et de la fibre optique Liquid Intelligent Technologies, l’opérateur de centres de données Africa Data Centres, le spécialiste de l’énergie solaire Distributed Power Africa, le fournisseur d’accès à internet Vaya Technologies et l’application de paiement Sasai Fintech), hors Econet Wireless.

À Lire Cassava Technologies : pourquoi Strive Masiyiwa réorganise ses activités

Distributeur de Microsoft

Outre ce financement, C5 Capital apporte dans ses bagages des entreprises spécialisée avec lesquelles le holding dirigé par Hardy Pemhiwa va créer des