Cameroun-France : pourquoi Emmanuel Macron va à Yaoundé

Emmanuel Macron à Madrid, le 29 juin. © Jakub Porzycki/NurPhoto via AFP

Emmanuel Macron devrait atterrir à Yaoundé le 25 juillet, aux environs de 20 heures, et séjourner à l’hôtel Hilton. Le président français effectue ce voyage, entre autres, sur les conseils de Jean-Yves Le Drian. Ce dernier, lorsqu’il était encore ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, y a travaillé avec Emmanuel de Tailly, conseiller du commerce extérieur, proche de l’ex-Premier ministre Édouard Philippe et directeur général du groupe SABC jusqu’au 31 juin dernier.

Les dossiers économiques seront bien sûr au menu des discussions, alors qu’une rencontre avec le patronat, dirigé par Célestin Tawamba, est, selon nos informations, prévue.