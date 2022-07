Dangote séduit les investisseurs pour son projet de raffinerie

Le 30 juin dernier, Dangote Industries Limited (DIL) a émis un emprunt obligataire de série 1 dans le cadre de son programme d’émission de titres de créance qui s’élève à 300 milliards de naïras (soit 687 millions d’euros).

À lire sur The Africa Report – Dangote raises N188bn to help finance refinery project

L’opération, qui vient d’être avalisée par le régulateur boursier, est gérée par la Standard Chartered Bank société émettrice et Stanbic IBTC, Meristem et Vevita en émetteurs conjoints, et comprend deux tranches de sept et dix ans. Le prix de chaque tranche a été fixé à la « fourchette supérieure » de l’indication de prix initiale, soit respectivement 12,25 % à 12,75 %, et 13 % à 13,50 %, selon Abiodun Keripe, directeur général d’Afrinvest, Research and Consulting.

À Lire Nigeria : Dangote mise sur le ciment pour soutenir sa raffinerie

L’émission a été sursouscrite, avec 10 milliards de naïras (23 millions d’euros) de demandes pour la tranche à deux