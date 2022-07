Maroc : qui est Khalid Safir, le nouveau patron de la Caisse de dépôt et de gestion ?

En 2015, Jeune Afrique brossait le portrait de vingt hommes et femmes marocains « amenés à jouer, demain, un rôle déterminant dans le royaume ». Khalid Safir, alors wali de la région du Grand Casablanca, en faisait partie. La prédiction ne s’est pas démentie. Après avoir présidé aux destinées des collectivités territoriales au ministère de l’Intérieur, le haut commis de l’État de 55 ans vient d’être nommé par Mohammed VI à la tête de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), un poste occupé jusque-là par Abdellatif Zaghnoun, devenu directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État.

Selon plusieurs sources, la nomination de Khalid Safir a reçu un écho « très positif » au sein de cet établissement public qui gère la Caisse nationale de retraites et d’assurances (CNRA). Diplômé de l’École Polytechnique et de l’École nationale de la statistique et de