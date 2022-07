Algérie : jeu de chaises musicales à la tête des renseignements

Nouveau turn-over à la tête des services de renseignements algériens. Promu général-major le 5 juillet, Abdelghani Rachedi a été installé ce 20 juillet à la tête de la Direction de la documentation et de la sécurité extérieure (DDSE) à la place du général-major Djamel Kehal Medjdoub. Nommé en mai 2022 patron de la DDSE, Medjdoub hérite de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) dont Rachedi était le patron depuis avril 2020.

La cérémonie d’installation des deux chefs des services de renseignements intérieurs et extérieurs s’est déroulée au siège du ministère de la Défense en présence du chef d’état-major de l’armée, Saïd Chengriha. Le communiqué du ministère de la Défense n’évoque aucune raison à ces changements, qui interviennent deux mois seulement après l’arrivée de Djamel Kehal Medjdoub à la tête de la DDSE.

Retour en grâce

Sorti de l’école du Département du renseignement et de la sécurité (DRS) à Alger, passé ensuite par Saint-Cyr puis par l’Académie des renseignements extérieurs du FSB russe, le général-major Djamel Kehal Medjdoub a dirigé la sécurité et la protection présidentielle (DSPP) entre 2005 et 2015, avant d’être écarté à la suite d’une scabreuse affaire de tentative d’intrusion dans la résidence de Zéralda, lieu de résidence et de travail de l’ancien président Abdelaziz Bouteflika. Condamné en décembre 2015 dans le cadre de cette affaire puis blanchi en appel par la justice, cet officier supérieur persanophone, passé par plusieurs pays – France, Liban, Syrie, Yémen et Pakistan –, est revenu en grâce en mai 2022 comme directeur de la DDSE.

Ancien attaché militaire aux Émirats arabes unis, Abdelghani Rachedi a été jusqu’en mars 2022 directeur général de l’Institut des hautes études de sécurité nationale, d’où il a été relevé de ses fonctions pour être nommé par intérim à la tête de la DGSI.