Terrorisme : comment Jafar Dicko, chef d’Ansarul Islam, s’est imposé au Burkina Faso 

Plus connu sous le nom de Yéro, l’homme est décrit par les services de sécurité burkinabè comme étant brutal et sans charisme. Se sachant activement recherché, Jafar Dicko, 50 ans, multiplie les trajets entre le centre du Mali et le nord du Burkina Faso, plus particulièrement dans la zone de Djibo.

Natif de Pétéga, dans la commune de Nassoumbou (province du Soum), il a fait des études coraniques et a des connaissances en arabe. « Jafar Dicko est versatile et connu pour être violent », explique une source sécuritaire burkinabè. Mais, pour expliquer le regain de violence jihadiste de ces derniers mois dans le pays, les nouvelles autorités ne mettent pas seulement en cause sa personnalité.