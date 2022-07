Côte d’Ivoire : Ouattara, Gbagbo, Bédié… les dessous du huis clos 

L’entretien entre Alassane Ouattara (ADO), Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo s’est déroulé dans une ambiance « agréable ». Et pour cause, la tension est progressivement retombée ces derniers mois. Le chef de l’État s’entretient régulièrement par téléphone avec ses deux prédécesseurs et eux-mêmes discutent entre eux.

Si de petites crispations persistaient, du fait que le patron du Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) se sentait parfois un peu « oublié », reprochant à ADO de ne pas l’appeler suffisamment à sa propre initiative, tout est rentré dans l’ordre. La rencontre du 14 juillet, annoncée discrètement en conseil des ministres le 6, visait à incarner cet apaisement.

Nouvelles mesures