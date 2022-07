Maroc : dix choses à savoir sur Najat Rochdi, envoyée spéciale adjointe pour la Syrie

1. Cartésienne

Guidée par une appétence pour les sciences et la technique, la diplomate Najat Rochdi est titulaire d’une maîtrise en mathématiques et applications fondamentales de l’université de Paris Sud 1, ainsi que d’un doctorat en systèmes d’information de l’Institut national de statistique et d’économie appliquée de Rabat et de l’université de Montréal.

2. Femme de gauche

Pendant sa carrière universitaire, Najat Rochdi milite dans les rangs de l’Union socialiste des forces populaires (USFP). Dans une interview accordée à Maroc-Hebdo en 2019, elle se dit « très attachée » à ses « convictions progressistes », soulignant avoir quitté l’USFP depuis son intégration aux Nations unies par souci de neutralité.

