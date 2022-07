Télécoms : le rachat de Telkom par MTN sous le radar du régulateur sud-africain

D’un côté, les réseaux mobiles de MTN (34,5 millions de clients, 31 % de part de marché) ; de l’autre, le réseau de fibre optique de Telkom (détenu à 40 % par l’État). C’est pour changer de dimension que le premier lorgne le second, opération potentiellement évaluée à plusieurs milliards de dollars US pour combiner les deux réseaux. Le rapprochement des deux acteurs – respectivement deuxième et troisième opérateur du pays – aboutirait à une mainmise sur près de 45 % des parts de marché local.

Lire sur The Africa Report – South Africa : Is MTN’s ambition to buy Telkom a problem for the competition commission ?

« Les discussions commencent, il n’y a encore aucune certitude que la transaction aille jusqu’au bout. Mais, si c’est le cas, cela peut avoir un effet important sur le prix des titres de la société. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence dans les négociations jusqu’à ce