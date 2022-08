Algérie-France : Jennifer Bidet, la sociologie des migrations comme arme contre la xénophobie

Avant d’être un livre, Vacances au bled, la double présence des enfants d’immigrés est une thèse de sociologie soutenue en 2013 par Jennifer Bidet, maîtresse de conférences à l’Université Paris Cité, chercheuse au Centre de recherche sur les liens sociaux (Cerlis). Avec le dessinateur Singeon, l’universitaire en avait déjà tiré une BD.

Expurgé des passages les plus académiques, le texte s’adresse « à un public assez large, intéressé par la sociologie mais aussi par les questions politiques sur l’immigration, autour des injonctions à l’intégration et à se définir par une appartenance nationale unique », affirme Jennifer Bidet. Qui précise : « En cette année du 60e anniversaire de l’indépendance de l’Algérie, c’est aussi un livre qui parle de l’Algérie contemporaine, de l’évolution de l’État algérien à l’égard de ses émigrés depuis 1962 jusqu’aux années 2000. »

En plus de livrer une matière théorique passionnante, Vacances au bled fourmille d’anecdotes qui rendent sa lecture agréable. On s’émouvra de certains épisodes familiers aux enfants de l’immigration. On réfléchira aussi à la portée symbolique de certains choix pas si anodins qu’ils le paraissent. La manière d’investir les deux espaces, algériens et français, dit beaucoup sur la façon de vivre sa double culture et sur son évolution, du mythe du retour à l’accession à la propriété en Algérie ou en France, des séjours en famille ou en clubs de vacances.

On ne saurait être exhaustif sur le vaste champ de recherches et les pistes de réflexion que proposent Vacances au bled, le mieux est encore de le lire et de découvrir les propos de son autrice.

« Vacances au bled. La double présence des enfants d’immigrés », de Jennifer Bidet – éditions Raisons d’agir, 302 pages, 20 euros. © Éditions Raisons d’Agir

Jeune Afrique : La double présence de votre titre fait écho à La double absence, du sociologue Abdelmalek Sayad. Pourquoi cette référence ?

Jennifer Bidet : Le travail d’Abdelmalek Sayad a été décisif dans mon intérêt sociologique pour les questions d’immigration. Ce sociologue algérien avait produit dès les années 1970 une analyse très riche du vécu de l’émigration, en tenant compte des conditions de départ du pays d’origine pour mieux saisir les formes d’installation dans le pays d’immigration. Sa force est d’approcher l’expérience immigrée avec subtilité, sur la base d’entretiens menés avec des Algériens dans les années 1970, et de porter une grande attention aux logiques étatiques sur l’immigration.

La notion de double absence fait le lien entre pensée d’État et expérience migratoire. Sayad montre comment, dans les années 1960-1970, l’État algérien, l’État français et les immigrés eux-mêmes partagent l’idée que leur présence en France a un caractère provisoire. Cette « illusion du provisoire » fait que ces immigrés restent absents symboliquement du pays où ils s’installent, puisque leur présence est vue comme temporaire et marginale, tout en étant absents physiquement de leur pays d’origine.

Comment est-on passé de cette « double absence » à la « double présence » ?

Avec le temps, la double absence a évolué, surtout pour les descendants d’immigrés. Dès les années 1980, ils revendiquent leur place et leur présence dans la société française, par exemple avec la marche de 1983 pour l’égalité et contre le racisme. En même temps, les États algériens et français prennent acte de leur ancrage en France, et du lien maintenu avec l’Algérie par la double nationalité. En 1983, les deux États se mettent d’accord pour autoriser les Franco-Algériens à ne faire leur service militaire que dans l’un des deux pays – jusque-là, ils devaient servir dans les deux armées.

Si je parle de double présence, ce n’est pas pour dire qu’aujourd’hui, les Français de parents algériens vivent de manière symétrique leur vie en France et en Algérie. Ils sont majoritairement ancrés dans la société française et n’ont pas de projet de vie en Algérie. Mais, contrairement aux prédictions des années 1990 faisant un lien entre intégration et disparition des séjours dans le pays d’origine, ces derniers se maintiennent, sous des modalités et avec des significations très variées. Ce qui m’intéressait, c’était de voir comment ils vivaient et négociaient leur présence en Algérie, en tant qu’enfants d’émigrés, parallèlement à la manière dont ils vivaient et négociaient leur présence en France au quotidien.

Il y a plusieurs façons de concevoir les vacances au bled. L’une d’elles présente ce que vous appelez « la dimension mémorielle ». Pouvez-vous expliquer ce retour aux sources ?

Ce que j’ai appelé « dimension mémorielle », c’est la propension d’une partie des personnes interrogées à raconter leurs vacances au bled sur le mode de la quête identitaire, comme une manière de répondre à un besoin de connaître son histoire familiale, ses racines. Ce discours était présent sous la forme d’un discours réflexif, introspectif, chez des personnes ayant connu une mobilité ascendante. Diplômées du supérieur, elles intellectualisent leur rapport au pays d’origine. C’est aussi une manière de se raccrocher à leur histoire familiale, quand leur ascension sociale leur donne l’impression de s’être éloignées de leurs origines sociales, familiales et, du coup, nationales.

Comment devenir propriétaire de sa propre maison au bled change-t-il le rapport aux vacances et à la famille en Algérie ?

« Faire sa maison » – comme le disent les filles d’une immigrée algérienne qui a construit sa maison au pays à partir des économies réalisées sur son salaire d’employée –, c’est une manière de s’émanciper de la famille algérienne, et du potentiel contrôle de ses proches sur ses déplacements et surtout sur le comportement de ses enfants. Quand on est chez soi, on choisit son rythme, ses repas, son habillement.

« Faire sa maison », c’est aussi revendiquer la réussite sociale qu’a permis la migration pour les parents : l’autonomie par rapport à la famille est une manière de signifier que la migration a porté ses fruits, puisqu’on est en capacité d’avoir sa propre maison en Algérie.

Pour autant, ce n’est pas forcément synonyme de coupure avec la famille. De nombreuses résidences secondaires de parents émigrés hébergent à l’année un oncle, une tante, des cousins, que les enfants d’immigrés ont côtoyé tous les étés de leur enfance, ce qui crée des liens forts qui peuvent perdurer jusqu’à l’âge adulte. Comme dans toutes les familles, des tensions et des malentendus peuvent aussi exister, notamment quand il est question d’argent, comme c’est le cas quand on construit !

Les vacances au bled sont aussi le cadre d’un partage de territoire souvent conflictuel entre « blédards » et « immigrés ». Comment se forge le regard des uns vis-à-vis des autres ?

J’ai étudié un village de vacances privé, sur la côte kabyle, à Tichy. Deux populations s’y côtoient : des groupes de Français d’origine algérienne issus de classes populaires, qui passent quelques jours hors de la famille, entre jeunes, pour s’éclater, bronzer, faire du jet-ski. Leurs goûts en matière de loisirs se distinguent des enfants d’immigrés plus « intellos », qui préfèrent visiter des sites archéologiques ou passer du temps en famille. Ces membres de classes supérieures sont là pour profiter d’un entre-soi censé être élitaire, et se retrouver en famille.

« Immigrés » et « blédards » se renvoient des catégorisations basées sur l’arabité ou la francité jugée dévoyée des uns et des autres

La cohabitation ne va pas de soi, et les discours croisés ne sont pas très amicaux. Ce sont en particulier les Algériens de classes supérieures qui ont un discours sévère sur les « immigrés » en vacances, qu’ils jugent vulgaires et bruyants.

À travers des éléments concrets comme le rapport au bronzage ou à la langue, j’analyse les rapports de classes, qui s’articulent à des catégorisations ethno-nationales. « Immigrés » et « blédards » se renvoient des catégorisations basées sur l’arabité ou la francité jugée dévoyée des uns et des autres. Mais ces discours ethno-raciaux expriment des décalages entre classes sociales supérieures algériennes et classes populaires françaises.

Les vacances au bled sont différentes selon que l’on est un homme ou une femme. Pouvez-vous expliciter les différences ?

Il y a plusieurs formes d’adaptation aux contraintes de genre sur place. On ne peut pas opposer d’un côté les hommes qui s’éclatent, vont à la plage, sortent en boîte, et les femmes qui seraient enfermées dans la maison familiale. Le genre s’articule autour de plusieurs caractéristiques, comme l’âge ou la catégorie sociale.

Parmi les vacanciers qui apprécient le côté festif, on trouve des femmes qui passent une partie de leur séjour entre amis dans des complexes balnéaires. Mais, souvent, elles ont anticipé leur voyage. Elles privilégient des espaces semi-privés, comme les complexes payants, dans lesquels elles se sentent plus protégées des remarques sexistes.

Du côté des vacanciers célébrant la dimension mémorielle et l’authenticité du pays, on retrouve aussi bien des hommes que des femmes, même si leurs pratiques diffèrent. Si les femmes valorisent l’immersion dans les maisons familiales, les longues conversations avec leur grand-mère sur l’Algérie du passé, les hommes trouvent l’authenticité recherchée en parcourant le pays en transports en commun.

Il est à noter que, du côté des hommes, ne pas connaître les « bons plans » pour se déplacer, pour trouver une location touristique ou des artisans fiables pour sa maison, dans un pays où une bonne partie de l’activité économique demeure largement informelle, constitue un handicap pour endosser les rôles masculins attendus.

Comment en êtes-vous venue à vous intéresser aux enfants de l’immigration ?

Depuis le début de mes études en sociologie, au début des années 2000, j’avais envie de travailler sur les questions de migration. Née au début des années 1980, j’ai grandi avec la montée du Front national [FN]. Pour moi, étudier la sociologie des migrations doit permettre de défaire les discours xénophobes. Quand on voit ce qu’est devenu le FN aujourd’hui, et sa place dans la vie politique française, on se dit que c’est une arme bien modeste. Mais, malgré tout, il y avait cette envie de dépasser les clichés et les stéréotypes, de documenter l’histoire de l’immigration via ses acteurs et actrices, ces familles dont les parents étaient venus d’ailleurs.

