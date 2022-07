RDC : la violente diatribe de Kabund contre Félix Tshisekedi

Il y a six mois, il était encore secrétaire général et président intérimaire de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), le parti au pouvoir. Hier encore homme clé du système Tshisekedi, il s’est présenté ce lundi 18 juillet en opposant farouche et radical devant la presse. « J’ai initié une formation politique que nous avons transformée en parti politique. Il s’agit bien du parti Alliance pour le Changement », a annoncé Jean-Marc Kabund après avoir évoqué « les humiliations, sabotages, ingratitude et calomnies subis en début d’année ».

Radié du parti présidentiel et poussé à démissionner de son poste de premier vice-président de l’Assemblée nationale après des désaccords profonds avec Félix Tshisekedi et une expédition punitive de la garde présidentielle à son domicile, Kabund décrit désormais le régime Tshisekedi comme « un régime des incompétents, des jouisseurs, avec des stagiaires au sommet de l’État. »

Premier opposant