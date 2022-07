Entrepreneuriat durable : I&P veut faire émerger 500 champions africains d’ici à 2030

Lancé en juillet 2020, le programme « I&P Accélération au Sahel » du spécialiste français de l’investissement d’impact en Afrique Investisseurs & Partenaires (I&P) a permis de financer 70 entreprises dans une dizaine de pays subsahariens et leur de fournir un accompagnement, les aidant ainsi à valider leur modèle économique et à accroître leur chiffre d’affaires.

Ex-contrôleuse de gestion chez Deloitte puis responsable financière de l’ONG Sports sans frontières, Sophie Ménager, qui a piloté ce programme, explique sa stratégie.

Jeune Afrique : Pour quelles raisons, I&P a-t-il lancé un programme de soutien aux PME du Sahel, financé à hauteur de 15,5 millions d’euros ?

Sophie Ménager : Les start-up et petites entreprises font face à un certain nombre d’obstacles qui freinent leur démarrage et leurs chances de réussite. D’une part, l’accès au financement leur est très difficile, car elles sont jugées trop jeunes et trop risquées pour avoir accès aux outils financiers traditionnels tels que les prêts bancaires ; d’autre part, ces entreprises n’ont en général pas encore les ressources nécessaires pour recruter les compétences métier ou en gestion d’entreprise qui vont leur permettre de grandir et de se structurer.

C’est pour répondre à ces défis, que nous avons créé à la fin de 2019, avec le soutien de l’Union européenne, le programme I&P Accélération au Sahel pour faire émerger des TPME innovantes, compétitives, et favoriser ainsi la création et le maintien d’emplois.

Quel bilan dressez-vous de ce plan et quels pays sont couverts à ce stade ?