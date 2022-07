Émirats arabes unis – France : ce qu’il faut savoir de la visite de MBZ

Le président des Émirats arabes unis, Mohammed ben Zayed accueilli à l’Élysée par Brigitte et Emmanuelle Macron, le 18 juillet 2022. © REUTERS/Benoit Tessier

Ces deux-là ne se quittent décidément plus. Alors qu’un voyage d’Emmanuel Macron en Algérie est annoncé pour l’été, c’est avec le président émirati, Mohammed Ben Zayed Al Nahyane, dit « MBZ », que le président français continue de cultiver des relations au beau fixe. Après avoir été le premier chef d’État occidental à s’être rendu à Abou Dhabi pour les funérailles de Khalifa ben Zayed Al-Nahyane le 15 mai, le locataire de l’Élysée reçoit ce 18 juillet le nouveau maître des Émirats.

Si aucune conférence de presse n’est prévue, les discussions devraient se concentrer sur les partenariats « en matière de sécurité, de défense, d’énergies et de technologies du futur » fait savoir la présidence française. Le menu parisien est chargé pour celui qui est devenu officiellement le président émirati : accueilli par Bruno Le Maire, le ministre de l’Économie, le 17 juillet, il a rencontré dans la matinée le ministre des Armées Sébastien Lecornu, avant une visite des Invalides et un déjeuner avec le président français.

Il est également prévu que MBZ discute avec le président du Sénat Gérard Larcher, avant un nouveau rendez-vous avec Emmanuel Macron pour un dîner au château de Versailles. Une centaine d’invités – membres du gouvernements, anciens présidents, mais aussi hommes d’affaires et personnalités people – assisteront à l’événement. Le lendemain, MBZ doit s’entretenir avec la ministre des Affaires étrangères Catherine Colonna et la Première ministre Elisabeth Borne. Plusieurs accords devraient être annoncés via un communiqué commun.