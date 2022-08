Chine-Afrique : le continent face à la baisse des financements de ses infrastructures par Pékin

L’anecdote fait rire jaune Akim Daouda, patron du Fonds gabonais d’investissements stratégiques (FGIS). « Nous avions clos la transaction pour le développement d’un barrage, quand le projet a dû être retardé d’un an, le temps que soient menées des études supplémentaires quant à l’impact sur… les algues », a-t il raconté, en juin, à l’occasion de l’Africa CEO Forum (ACF) d’Abidjan. « Ces reports ont un impact dont il faut aussi tenir compte, en ce qui concerne l’accès à l’électricité de nos populations et notre PIB », a ajouté, légèrement exaspéré, le patron du FGIS.