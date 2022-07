RDC : comment Joseph Kabila envisage la présidentielle de 2023

Installé dans la province du Haut-Katanga, Joseph Kabila a vécu ces derniers mois entre ses différentes fermes. D’abord dans celle de Kashamata, où il a déjà séjourné plusieurs mois en 2021. Puis dans deux grands domaines agricoles, situés sur les routes Kasumbalesa et Likasi, où il a célébré son anniversaire le 4 juin 2022. Et enfin, dans le parc de Kundelungu, qui s’apparente à une autre de ses propriétés, située cette fois dans la vallée de N’sele, à Kinshasa. L’ex-chef de l’État n’en scrute pas moins de près la situation politique, économique et sécuritaire du pays.

« Déclaration de guerre »