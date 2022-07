RDC-Congo : le pont Kinshasa-Brazzaville enfin sur les rails ?

Ça s’agite sur les bords du fleuve Congo. Le 22 juin dernier, le ministre de la RDC en charge du Plan, Christian Mwando Nsimba Kabulo et son homologue de la République du Congo en charge de l’Aménagement, de l’Équipement du territoire et des Grands travaux, Jean-Jacques Bouya, ont signé un avis à manifestation d’intérêt pour le pont Kinshasa-Brazzaville, infrastructure majeure sur le second plus long fleuve d’Afrique.

Presque trois décennies après les premières études préparatoires, le projet du Pont route rail entre Kinshasa et Brazzaville vient donc de franchir une étape cruciale. Victime de faux départs, de retards et finalement d’une pandémie, le projet démarre enfin. « Dans chaque chantier de cette envergure, il se trouve un momentum positif. C’est maintenant », juge Kader Hassane, directeur principal des investissements au sein d’Africa50, le développeur du projet.

Le pont à péage