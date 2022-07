Maroc : ce qu’il faut retenir du dernier conseil des ministres

Mercredi 13 juillet, accompagné du prince héritier Moulay El Hassan, Mohammed VI a exceptionnellement présidé au palais royal de Rabat un conseil des ministres, dont le déroulé à été rapporté via un communiqué du porte-parole du palais, Abdelhak Lamrini.

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, y a dévoilé le projet de loi-cadre relatif à la réforme du système de santé, ayant pour objectif de généraliser la protection sociale. Cette réforme prévoit notamment la création de trois instances publiques : une Haute autorité de la Santé, une Agence des médicaments et des produits de santé et une Agence du sang et produits dérivés du sang. Elle prévoit aussi une refonte du système de formation, une répartition plus équitable de l’offre hospitalière à l’échelle du pays et une digitalisation du système de santé.

Charte de l’investissement

Présentée par Mohcine Jazouli, ministre délégué chargé de l’Investissement, de la convergence et de l’évaluation des politiques publiques, une deuxième réforme vise à doter le Maroc d’une charte de l’investissement, destinée notamment à orienter les flux vers des secteurs « productifs à forte valeur ajoutée ».

Mohcine Jazouli a par ailleurs annoncé l’adoption par le gouvernement d’une série de mesures censées accélérer les chantiers relatifs notamment à la simplification et à la digitalisation des procédures, à la facilitation de l’accès au foncier et à l’amélioration de la gouvernance.

Dans le cadre du renforcement de la coopération internationale liant le royaume à ses différents partenaires, le conseil des ministres a approuvé seize conventions internationales, dont neuf bilatérales (avec des pays d’Afrique, du Golfe et du Moyen-Orient, d’Europe et d’Asie). Elles portent aussi bien sur des questions d’éducation que de coopération technique.

Ce conseil des ministres a également été l’occasion d’annoncer quatre nominations stratégiques : Khalid Safir, est nommé directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion ; Abdellatif Zaghnoun devient directeur général de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État ; Nourreddine Boutayeb est le nouveau patron du directoire du Crédit agricole ; Abderrahim Houmy dirige désormais l’Agence nationale des eaux et forêts ; et Ali Seddiki est nommé directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations.

Communauté juive

À l’issue de la session, un dispositif historique encadrant l’organisation de la communauté juive marocaine a également été dévoilé. Élaboré en consultation avec les représentants de cette communauté, il prévoit la création de trois instances : un Conseil national de la communauté juive marocaine, une Commission des juifs marocains de l’étranger et la Fondation du judaïsme marocain.

Des mesures accueillies avec “une profonde reconnaissance et une immense fierté” par “l’ensemble des Communautés juives marocaines au Maroc et dans le monde”, a réagi hier Serge Berdugo, secrétaire général du Conseil des communautés israélites au Maroc.