Diversification des exportations : « Pour devenir plus compétitive, l’Afrique doit se focaliser sur la valeur ajoutée »

L’arrêt en 2020 de l’économie mondiale à cause de la pandémie du Covid-19 – qui sévit encore – et les difficultés d’approvisionnement déclenchées par l’invasion russe en Ukraine l’ont déjà confirmé. La Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced) le rappelle dans son dernier rapport, publié le 14 juillet, sur le développement économique en Afrique : pour mieux résister aux chocs économiques globaux, les pays africains doivent diversifier leurs exportations. Encore aujourd’hui, 45 des 54 pays du continent restent dépendants des exportations de produits de base dans les secteurs agricole et extractif.

« Cette concentration des exportations autour d’un petit nombre de produits de base peut être source d’instabilité sur le plan macroéconomique, notamment dans des périodes marquées par une grande volatilité des prix et par des chocs mondiaux », insistent les