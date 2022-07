Côte d’Ivoire : Ouattara, Bédié, Gbagbo… Comment la rencontre se prépare

Le président Alassane Ouattara et ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié se retrouveront le 14 juillet 2022, à Abidjan. Ouattara, Bédié, Gbagbo Montage JA : © SIA KAMBOU/AFP ; © Vincent Fournier/JA ; © ICC-CPI

Le président Alassane Ouattara (ADO) et ses deux prédécesseurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié (HKB), se retrouveront le 14 juillet à 17 heures GMT à la présidence. Une première depuis l’arrivée au pouvoir d’ADO, en 2011. Chacun sera accompagné de deux personnalités. Selon nos informations, Laurent Gbagbo sera entouré de son directeur de cabinet, Emmanuel Auguste Ackah et du porte-parole du Parti des peuples africains-Côte d’Ivoire (PPA-CI), Justin Koné Katinan.

Cette rencontre avait été recommandée au sortir du dialogue politique, conduit par le Premier ministre Patrick Achi, afin que le chef de l’État et les principaux leaders politiques puissent discuter ensemble des questions importantes. Elle est placée sous le signe de la réconciliation. Depuis la crise électorale de 2020, la désobéissance civile lancée par une partie de l’opposition pour protester contre un troisième mandat d’Alassane Ouattara, et le blocus de la résidence d’Henri Konan Bédié, de l’eau a en effet coulé sous les ponts.

Au fil du temps, plusieurs échanges téléphoniques entre Ouattara et Bédié ont, selon leurs proches, permis d’apaiser les tensions.