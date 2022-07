La zone CFA victime collatérale de la chute de l’euro face au dollar

Une première depuis 2002 : l’euro et le dollar américain frisent la parité depuis le 12 juillet. En l’espace d’un an, la monnaie européenne a perdu 13,2 % de sa valeur par rapport au billet vert. Entraînant dans sa chute le franc CFA utilisé en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, qui lui a perdu 11,46 % de sa valeur par rapport au dollar, entre le 31 décembre 2021 et le 11 juillet dernier, soit son plus bas niveau depuis vingt ans.

Cette dépréciation historique s’accompagne d’une forte inflation, d’une possible récession, et d’un climat d’incertitude concernant les approvisionnements de certains produits. Une situation qui inquiète les marchés et les investisseurs, non seulement en Europe, mais également en Afrique. Pour rappel, le franc CFA, dont la convertibilité est garantie par le Trésor français, est arrimé à l’euro selon une parité fixe (1 euro = 655,957 F CFA).

L’effet domino