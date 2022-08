Égypte ancienne : en immersion dans les secrets des pharaons

Réalisées au micromètre près à partir d’œuvres existantes mais que l’on ne pouvait déplacer, les statues apparaissent dans leur état originel, intactes, noires d’ébène avec leurs ornements d’or et de couleurs vives. Au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem) de Marseille, l’exposition « Pharaons superstars » se penche jusqu’au 17 octobre sur la postérité des souverains bien plus célèbres, Ramsès, Toutankhamon, Néfertiti…, illustrée par plus de 300 objets « des hiéroglyphes égyptiens à la musique pop ». D’avril à septembre 2023, l’une de ces célébrités, Ramsès II, sera de passage à Paris, à la Grande Halle de La Villette, où, en 2019, s’étaient pressés plus de 1,5 million de visiteurs pour contempler quelques belles pièces du trésor de Toutankhamon. À nouveau, « l’or de pharaon » est mis en avant, « sarcophages et momies, bijoux sublimes, masques royaux spectaculaires […] rendent hommage au délicat savoir-faire égyptien », et l’on annonce également « une expérience immersive ».

Égyptomanie française

L’Égypte fait recette en France plus qu’ailleurs, et l’exposition de ses merveilles est la promesse d’un succès assuré. Une égyptomanie dont le grand mage est à l’honneur en 2022, Jean-François Champollion qui, il y a deux cents ans, a percé le mystère des hiéroglyphes. « Il est le père de l’égyptologie moderne et a permis de comprendre une civilisation restée muette pendant 1 500 ans », explique l’égyptologue Jean-Luc Fournet, un des commissaires de l’exposition « Champollion 1822 », organisée en septembre au Collège de France, où le savant fonda la toute première chaire consacrée à l’étude de l’Égypte antique. Du 28 septembre 2022 au 16 janvier suivant, le Louvre-Lens proposera également une exposition sur le savant et « la voie des hiéroglyphes ».

La célébration du maître déchiffreur sera aussi celle de l’écriture si particulière des anciens Égyptiens dont l’originalité – et longtemps le secret – participent à la fascination pour la civilisation des pharaons. « L’idée d’une Égypte terre de sagesse et de mystères nous a été léguée par l’image qu’en avaient les Grecs et les Romains et au fait que, pendant des siècles, ne pouvant accéder aux textes, nous avons inventé tout ce que nous voulions sur les hiéroglyphes », resitue Fournet. Dès le IIe siècle de notre ère, les temples où l’on enseigne son écriture sont négligés, et la christianisation de l’empire porte le coup de grâce : la dernière inscription hiéroglyphique connue, maladroitement gravée sur l’île de Philæ, remonte à 394. Mais la langue des anciens a perduré dans celle des Coptes chrétiens, écrite en alphabet grec, et c’est par elle que Champollion a pu en découvrir les structures et le fonctionnement.

L’exposition du Collège de France se terminera sur la présentation de la statue du savant par Bartholdi – l’auteur de la statue de la Liberté –, qui trône dans la cour du célèbre institut. Sur celle-ci, Fournet rapporte une polémique récente, qui a plus à voir avec la tendance décolonialiste qu’avec l’étude des textes anciens : « Cette œuvre montre Champollion posant le pied sur la tête d’un sphinx, ce qui a été interprété, notamment par nos visiteurs égyptiens, comme une marque insupportable d’humiliation de l’Égypte. Or il n’en est rien, cette position illustre la victoire du savant sur l’énigme des hiéroglyphes dont le sphinx est le symbole. » Les temples d’Amon se sont depuis longtemps effondrés, mais les souvenirs des pharaons restent sacrés pour encore bien des adorateurs.