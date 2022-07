Sénégal : Macky Sall s’offre les services de lobbyistes américains

Très connecté outre-Atlantique, le Congolais Félix Tshisekedi a-t-il fait des émules ? C’est en effet au tour de Macky Sall de chercher à redorer son image en faisant appel à un cabinet de lobbying américain.

À Lire Le Sénégal et les États-Unis, des partenaires très particuliers

Moyennant 15 000 dollars par mois, la société Mercury Public Affairs, basée à New York, lui fournira « des conseils en stratégie, en relations gouvernementales, [des services] de lobbying et de relations publiques », selon une déclaration de lobbying récemment rendue publique, ainsi que le prévoit la loi aux États-Unis. Le contrat a été conclu pour trois mois à compter du 25 juin. C’est la première fois depuis 2017 que le Sénégal veille ainsi à ses intérêts depuis Washington.

« Promouvoir les efforts exceptionnels du président »

À y regarder de plus près, il s’avère que Mercury ne travaille pas directement pour le bureau du président sénégalais, mais plutôt en tant que sous-traitant pour Kirjas Global Ltd, une société – bulgare cette fois-ci – spécialisée dans la fourniture de « conseils géopolitiques et stratégiques aux chefs d’État et de gouvernement ». L’entreprise a été fondée en 2017 par Emil Kirjas, ancien ministre des Affaires étrangères de Macédoine de 2004 à 2006, désormais basé à Londres.