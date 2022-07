Mali : entre Abdoulaye Diop et El-Ghassim Wane, bras de fer autour de la Minusma

El-Ghassim Wane VS Abdoulaye Diop. Montage JA : © Luiz Rampelotto/EuropaNewswire/SIPA ; © Ilya Pitalev/Sputnik via AFP

« La communauté internationale est là pour nous aider et non pas nous créer des problèmes. » Le tacle, glissé au sein d’une allocution de près d’une demi-heure, n’a échappé à personne. Mi-juin, alors qu’il intervient devant le Conseil de sécurité de l’ONU à quelques jours du vote sur le renouvellement du mandat de la Minusma, Abdoulaye Diop, le chef de la diplomatie malienne, tient à imprimer un nouveau rapport de force.

Deux semaines plus tard, le scrutin a pourtant des airs de victoire pour El-Ghassim Wane, chef de la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma). Treize voix pour, deux abstentions (russe et chinoise), zéro contre : le mandat de la mission de stabilisation est prolongé d’un an sans modification majeure de ses prérogatives.

À l’heure où Bamako pratique une politique de la terre brûlée avec ses partenaires historiques et où la Russie pousse, en coulisses et en soutien de Bamako, pour réduire le champ d’action de la division des droits de l’homme de la Minusma, l’issue du vote est, pour Wane, un soulagement. Le sentiment sera rapidement balayé.