Tunisie : Rached Ghannouchi sera-t-il arrêté ?

Après le gel de ses avoirs bancaires par la justice tunisienne le 5 juillet, Rached Ghannouchi, le leader d’Ennahdha va être entendu en tant qu’accusé par le juge d’instruction du Pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, le 19 juillet. Il sera interrogé sur ses liens avec l’association Naama Tounes, soupçonnée d’avoir reçu des fonds du Qatar.

Le nom de cette association a émergé lors d’une conférence de presse tenue par le comité de défense de Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi en février 2022. Selon ses membres, des documents établissent l’existence de financements accordés par le cabinet de l’émir du Qatar à Rached Ghannouchi via l’association Naama Tounes. Ils auraient servi à financer le parti islamiste et à enrichir son leader.

Les avocats du comité avaient aussi expliqué qu’un certain Najeh Hadj Eltaief, qu’ils identifient comme un porte-valise de Rached Ghannouchi, aurait