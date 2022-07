Maroc : Ivanka Trump et Jared Kushner, touristes VIP

Ivanka Trump et Jared Kushner au Maroc, juillet 2022. © DR

Pour leurs vacances d’été 2022, le couple Kushner-Trump, qui réside en Floride, a « fait l’impasse sur Miami Beach », selon le Daily Mail. Au profit du Maroc. Les deux anciens conseillers à la Maison Blanche auprès du président Donald Trump – père d’Ivanka et beau-père de Jared -, se sont envolés en direction du royaume dès le 1er juillet pour une « retraite privée » et « sans enfants ». Le couple s’est offert une sorte de « road trip » de luxe en faisant d’abord escale à Tanger, où les deux Américains ont notamment été accueillis par des fonctionnaires civils et militaires de la ville.

Sur place, Jared Kushner et Ivanka Trump ont (entre autres) visité le musée de la Légation américaine – première propriété publique américaine de l’histoire en dehors des États-Unis – et le Cap Spartel. Après une escale à Casablanca et une visite de la mosquée Hassan II, le couple s’est rendu à