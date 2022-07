Afrique du Sud : après les dernières tueries, la prolifération des armes à feu dans le viseur

C’est une scène de guerre que décrit le ministre de la Police. « On a retrouvé plus de 130 cartouches vides d’AK-47, ce qui montre que ces gens étaient déterminés à tuer », explique Bheki Cele devant la taverne de Soweto au lendemain du massacre qui y a fait 15 morts et plusieurs blessés. Aucun des cinq assaillants n’a été retrouvé et le motif de la fusillade reste inconnu. Le même soir dans une taverne de Pietermaritzburg, dans le KwaZulu-Natal, une autre tuerie perpétrée par deux hommes a fait 4 morts.

Ces deux tueries ont conduit les policiers à formuler les mêmes conclusions. « Nous avons un problème avec la prolifération des armes à feu », a admis le commissaire provincial, Elias Mawela. « Nous n’avions pas autant de meurtres par le passé mais maintenant nous montrons notre plus mauvais visage à cause du haut taux d’homicides », a déploré le lieutenant général.

Prolifération

