Mory Sacko : poulet mafé sauce Vuitton

Avez-vous déjà dégusté un mafé entouré de sacs Louis Vuitton, de robes Chanel, dans un décor digne de la revue Ideat, en plein Saint-Tropez ? Nous, on vient d’en faire l’étonnante expérience. Dans l’hôtel White 1921, le chef étoilé Mory Sacko, créateur de MoSuke à Paris, qui mêle les gastronomies française, japonaise et africaine, a posé ses valises, ses couteaux et son mobilier, dans le restaurant éphémère de l’été 2022 : Mory Sacko at Louis Vuitton. Il prend la suite de Jean Imbert et de Pharrell Williams, les invités de la maison de mode en 2020.

Le projet a commencé un peu par hasard, les équipes Louis Vuitton avaient leurs habitudes dans l’adresse parisienne du 14e arrondissement, récemment récompensée d’une étoile au Guide Michelin. « Mais on n’en savait rien », précise Mory Sacko. Jusqu’au jour où ils se sont présentés, avec une idée en tête : que le chef honore leur adresse estivale sur la Côte d’Azur. À l’époque, Mory est « pris de court » se souvient-il, plutôt pris par des projets street food que French Riviera… (Il a alors une option click and collect qui s’appelle MoSugo.) Dans la voix du chef résonne encore la surprise. Mais l’hésitation est rapidement balayée par l’audace : « Et puis, on s’est dit : oui d’accord », tranche-t-il, avec le ton de celui qui pense « je saute et on verra bien ce qui se passe ensuite. »

Esprit de conquête

Après tout, l’opportunité de proposer sa cuisine aux multiples couleurs à cet endroit ne serait-elle pas à saisir ? « La clientèle du restaurant Louis Vuitton n’est pas forcément celle qui ira manger dans un restaurant afro à New York, remarque-t-il. Qu’elle puisse avoir ces touches-là, qu’elle découvre ces gastronomies-là… Il y a l’idée d’une conquête pour moi. Alors, avec mon équipe, on s’est dit : on verra bien comment on va être accueillis, mais en tout cas, on y va ! »