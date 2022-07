Si plusieurs anciens camarades de lutte de Yoweri Museveni ont été cités, ces dernières décennies, comme de potentiels successeurs du chef de l’État, Muhoozi Kainerugaba apparaît aujourd’hui comme l’unique prétendant. De là à se présenter dès 2026 ? C’est en tout cas le sens de la campagne que mènent ses partisans sur les réseaux.

All those who want me to stand in 2026 retweet, all those who don't like.