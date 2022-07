Burkina Faso : ce qu’a fait Blaise Compaoré loin des caméras

Son retour a suscité nombre de réactions indignées. Condamné début avril par contumace à la prison à perpétuité pour son rôle dans l’assassinat de Thomas Sankara, Blaise Compaoré est rentré en toute impunité au Burkina Faso du 7 au 9 juillet, sans jamais être inquiété, et a été reçu par le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba au palais de Kosyam.

L’ancien président a toutefois fait profil bas. Son séjour a duré à peine plus de quarante-huit heures et s’est déroulé à l’abri des regards des curieux. Arrivé d’Abidjan jeudi 7 juillet à 14 heures à bord d’un Gulfstream G550 de la présidence ivoirienne, Compaoré était accompagné de son épouse, Chantal, et de leur fille, Jamila – ainsi que du conseiller spécial d’Alassane Ouattara, Ally Coulibaly. De la base aérienne de Ouagadougou, qui jouxte le tarmac de l’aéroport international, l’ex-chef de l’État et son clan ont directement embarqué dans un hélicoptère qui les a menés à l’héliport de Kosyam.