Turkana n’a pas choisi son nom de scène par hasard. Née au Soudan du sud, elle a dû fuir son pays à l’âge de cinq ans, en raison de la guerre. C’est dans le camp de réfugiés de Kakuma, au Kenya – l’un des plus grands au monde – qu’elle passe ensuite une bonne partie de sa jeunesse avec sa mère. Mais Anita Kevin, son nom de baptême, refuse d’être une « enfant perdue du Soudan ». Elle connaît son histoire, s’y raccroche et s’en inspire. « J’avais envie de rendre hommage à ce peuple. Avant de quitter le camp, j’étais presque une ado et je commençais déjà à apprendre les bases de la production. La population fait en sorte de créer des choses sur place, il y a même des studios bricolés », confie la DJ et productrice de 25 ans qui se dit fière de représenter Kakuma en musique et d’en tirer quelque chose de « positif et de lumineux ».

Aujourd’hui installée en Ouganda, à Kampala, Turkana est à l’image de la génération Nyege Nyege, haut lieu de la scène électronique ougandaise qui signifie « l’irrésistible et soudaine envie de danser » en luganda, libre et créative. Cheveux rasés de près blonds platine et sourcils peroxydés contrastant avec sa peau ébène, brassière noire et pantalon à imprimé damier, l’« ambianceuse » est de passage en France pour représenter le festival électro le plus cool et le plus important d’Afrique de l’Est, né en 2015 le long du lac Victoria, dans la ville de Jinja. Elle se produira en effet sous la bannière de l’événement ougandais au festival Les Escales de Saint-Nazaire fin juillet, avec son camarade Kabeaushé. Signe d’une certaine renommée et d’une croissance grandissante pour le Nyege Nyege, qui a accueilli quelque 12 000 visiteurs en 2019 et 150 artistes venus du monde entier (Japon, États-Unis, Chine…). Et qui s’exportera pour la première fois à Paris le 16 juillet.

Le djing, une affaire de femmes

En attendant l’édition locale de septembre, la jeune femme déboule derrière ses platines sur le plateau d’une radio française dédiée au genre et envoie ses premières boucles électroniques. Si le Kenya a le gengetone, l’Afrique du Sud, le gqom – deux genres nés dans les ghettos – l’Ouganda puise son inspiration dans la musique traditionnelle des acholi, en revisitant des morceaux de mariage bricolés sur ordinateur. Mais Turkana, elle, voit plus large. « Je m’inspire des sons du Soudan du sud et des musiques arabes qu’écoutaient ma mère, mais aussi des rythmes du Congo, et même du rap africain-américain », énumère l’assembleuse sonore. Rythmiques percussives, basses vrombissantes, samples… Elle tient les manettes, casque vissé sur une oreille, avec assurance.

La villa Nyege Nyege de Kampala est l’endroit le plus génial du monde, où tous les artistes apprennent et collaborent ensemble

C’est que la vingtenaire veut prouver que le djing est aussi une affaire de femmes. « Dans une industrie dominée par les hommes, il est très important pour nous de se soutenir et d’apprendre des unes des autres, de créer une énergie collective, pose celle qui peut compter sur ses « sœurs » – qui représentent 70 % de la programmation du festival ougandais – lorsqu’elle se rend à la villa Nyege Nyege de Kampala, « l’endroit le plus génial du monde où tous les artistes apprennent et collaborent ensemble », s’enthousiasme-t-elle.

DJ Turkana takes over the decks at the official @sautizabusara Nyege Nyege after party happening now at Beach House, Zanzibar. #NyegeNyegeTour #sautizabusara2020 Posted by NYEGE NYEGE on Monday, February 17, 2020

C’est en 2018 que Turkana débarque au studio pour participer à un workshop et qu’elle rencontre le Belge Derek Debru, l’un des fondateurs de ce qui représente bien plus qu’un festival. Collectif, label, hub, studio d’enregistrement, résidence d’artistes… Le Nyege Nyege est un espace d’apprentissage et de réseau, et un safe space où chacun peut s’exprimer librement, et qui participe au développement d’une scène qui a été par deux fois menacée par les religieux conservateurs du pays.

Les éditions 2017 et 2018 ont manqué de peu l’annulation sous la pression du ministère de l’Éthique et de l’Intégrité, accusant l’événement d’être un symbole de la « décadence du pays ». « Il a suffi qu’un artiste queer se produise pour que l’État taxe le festival de manifestation gay, alors qu’il devrait mettre en place des lois pour protéger cette communauté, proteste la créatrice du collectif musical LGBT Anti-Mass. Nous vivons dans un système qui ne soutient pas les jeunes. C’est d’ailleurs ce pour quoi nous nous réunissons au Nyege Nyege. Notre musique est un acte de résistance. »

Turkana se produira au festival Les Escales de Saint-Nazaire les 29 et 30 juillet