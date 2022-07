Thierry Déau (Meridiam) : « Il faut bien négocier les contrats de concession »

Solide dans les négociations, toujours à l’affût d’opportunités, comme lors du rachat, en 2020, de Suez par Veolia, Thierry Déau est à la tête de Meridiam, spécialiste de l’investissement dans les infrastructures, qui s’est renforcé en Afrique depuis une demi-douzaine d’années. Le quinquagénaire, ingénieur des Ponts et Chaussées, est à la tête d’une structure gérant plus de 18 milliards de dollars d’actifs avec plus de 100 projets en cours.

Sur le continent, où Meridiam compte quatre implantations (Dakar, Addis-Abeba, Libreville et Johannesburg), le capital-investisseur est présent sur une multitude de secteurs, du portuaire (Owendo au Gabon et Nouakchott en Mauritanie) à l’aéroportuaire (Burkina Faso, Madagascar), en passant par le solaire (Sénégal), l’hydroélectricité (Gabon), le géothermique (Éthiopie) et le transport… . Pour Jeune Afrique, son fondateur et directeur général est revenu sur les sujets prioritaires du secteur des infrastructures en Afrique.

Jeune Afrique : Quels devraient être les projets d’infrastructure prioritaires pour le continent ?