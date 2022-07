RDC : combien a coûté le limogeage du sélectionneur des Léopards

C’est ce qu’on appelle couper la poire en deux. D’intenses négociations entre Hector Cúper, 66 ans, d’un côté, l’État congolais et la Fédération congolaise de Football (Fecofa) de l’autre, ont finalement abouti à un accord sur le montant que devra régler le gouvernement au technicien argentin.

Nommé en mai 2021, ce dernier percevait un salaire de 50 000 euros par mois, le plus élevé jamais offert à un sélectionneur en RDC. Mais les mauvais résultats de la sélection – éliminée de la Coupe du monde 2022 par le Maroc et très mal embarquée lors des qualifications pour la CAN 2024 après deux défaites concédées au mois de juin dernier face au Gabon et au Soudan – ont poussé Serge Nkonde, le ministre des Sports, et la Fecofa à se séparer de Cúper.