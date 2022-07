Mauritanie – Ousmane Mamadou Kane : « Nous nous sentons en capacité d’emprunter sur les marchés internationaux »

Après deux années très difficiles, l’économie mauritanienne montre des signes d’amélioration. Mais la situation demeure fragile et le pays subit comme tout le continent le renchérissement des produits de base et la persistance de la pandémie. L’inflation est passée de 1,4 % en octobre 2020 à 8,2 % en avril dernier selon la Banque mondiale. Pour limiter le poids de la hausse des prix sur les ménages, le gouvernement subventionne les produits alimentaires et le carburant. Mais ces aides vont rapidement devenir insoutenables pour le budget de l’État.

Interrogé début juillet, Ousmane Mamadou Kane, ministre des Affaires économiques reste néanmoins optimiste sur la capacité de la Mauritanie à retrouver une croissance soutenue. Pour redresser la situation, il espère notamment pouvoir signer un programme d’appui avec le FMI et d’ici quelques mois, un emprunt obligataire – une première pour le