Télécoms : Axian à l’épreuve de sa croissance rapide

Hassanein Hiridjee est survolté en ce dimanche soir de réception au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Le sourire aux lèvres, vêtu d’un gilet de golf et chaussé de baskets, le PDG d’Axian passe de poignée de main en poignée de main, tapote les épaules des invités, plaisante dans le brouhaha et salue de loin ses amis. Il semble comme enivré par une atmosphère mondaine qu’il n’avait plus vécue depuis deux ans.

Le cocktail d’ouverture de l’Africa CEO Forum sonne pour le dirigeant et ses pairs comme l’opportunité retrouvée d’échanger facilement avec la fine fleur de l’économie africaine et internationale. L’énergie et l’air enjoué du dirigeant tranche pourtant avec ses impératifs en coulisse. Suivi de près par ses nouveaux investisseurs institutionnels, il est parfois forcé de se réfugier en pleine journée dans sa suite afin d’y mener d’interminables réunions.

Un nouveau groupe

Depuis son