Gare à celui qui écorne l’image du Mali sur la scène internationale en ce moment. Or, la Fédération malienne de basket-ball considère que sept membres de la sélection nationale masculine senior viennent d’ »humilier leur pays ». Si les grèves intempestives de sportifs sont monnaie courante dans le sport africain, la pilule, cette fois, n’est pas passée… Daté du 5 juillet dernier, un courrier des instances nationales donne sa version de la participation du Mali à la troisième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde zone Afrique, qualificative pour l’Afro Basket 2023.

Disqualification

Il s’adresse aux basketteurs sélectionnés en équipe nationale Ibrahim Djambo, Mahamadou Kanté, Ibrahima Saounera, Sadio Doucouré, Drissa Ballo, Oumar Ballo et Ibrahim Sidibé. Sans revenir sur le fond du conflit originel, se contentant d’évoquer des « assurances données par le ministère chargé des Sports à travers le bureau fédéral », le président de la fédération rappelle aux destinataires qu’ils ont refusé de se « présenter sur l’aire de jeu pour jouer les deux premières rencontres », les 1er et 2 juillet 2022. Il souligne que le Mali a subséquemment perdu ses deux premiers matchs par forfait et s’est donc vu « disqualifié de la compétition, éliminé de la Coupe du monde 2023 seniors masculins, nonobstant d’éventuelles sanctions » de la Fédération internationale de basket-ball (Fiba).

La suite de la lettre n’y va pas avec le dos de la cuillère, ni dans la qualification du comportement gréviste, ni dans le déroulé des sanctions. Contraire aux « valeurs ancestrales fondées sur l’honneur et la dignité », la posture des joueurs relèverait d’une « hargne à humilier » le pays, par l’absence sur le terrain mais aussi via les réseaux sociaux. Les sept sportifs concernés sont radiés « de toute activité » liée à la discipline au Mali et la fédération « saisira la Fiba pour d’éventuelles suite aux désagréments et préjudices causés aux organisateurs de la compétition et à l’image de la discipline ».

Stage militaire

En outre, les basketteurs grévistes sont attaqués au portefeuille, le bureau fédéral demandant au ministre des Sports de « compenser les frais engagés pour la participation du Mali à cette compétition en les prélevant individuellement sur les primes de ces joueurs ». Des primes dont le non-versement aurait d’ailleurs été à l’origine de la grogne… Le serpent se mord la queue.

Néanmoins, ces sportifs auront échappé au sort des footballeurs ivoiriens condamnés, en 2000 et sous une autre junte, à un stage militaire d’éducation patriotique pour contre-performance en Coupe d’Afrique des nations.