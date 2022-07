Fintech : nouvel avis de tempête pour Flutterwave et son fondateur

Le 6 juillet 2022 restera une journée noire pour Flutterwave : la Haute Cour du Kenya a gelé de nombreux comptes bancaires de la plateforme americano-nigériane, réagissant aux allégations de blanchiment émises par l’Agence kényane de recouvrement des actifs (ARA). Au total, ce sont quelque 57 millions de dollars répartis dans 56 comptes détenus dans trois banques différentes par Flutterwave Payment Technology Ltd, enregistrée au Kenya, qui viennent d’être bloqués. Parmi ces comptes, 52 appartiendraient à Flutterwave.

Selon les médias locaux, l’ARA soupçonne la licorne d’avoir dissimulé la nature de son activité en fournissant une plateforme de services de paiement sans l’autorisation de la Banque centrale du Kenya, contrevenant ainsi à la réglementation prévue dans l’article 12