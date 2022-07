RDC-Rwanda : ce qu’il faut retenir de la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame

Très attendue, la rencontre organisée le 6 juillet à Luanda entre les président congolais et rwandais n’a pas accouché d’un communiqué final conjoint, laissant le champ libre, dans les heures qui ont suivi, à diverses interprétations. Félix Tshisekedi et Paul Kagamé sont pourtant tombés d’accord sur une feuille de route. Son objectif ? Restaurer la confiance entre Kinshasa et Kigali, et engager une « désescalade » dans l’est de la RDC. « Il y a eu l’intention manifeste d’avancer et de mettre fin à cette crise », s’est d’ailleurs réjoui le chef de l’État congolais à l’issue la rencontre qu’avait organisée l’Angolais João Lourenço, médiateur de l’Union africaine (UA).

Kinshasa peut se féliciter d’avoir obtenu – au moins sur le papier – la cessation immédiate et « sans condition » des hostilités dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, ainsi que le retrait de la rébellion du M23 de ses positions en RDC. Depuis le 13 juin, ses combattants occupent en effet la ville de Bunagana, frontalière avec l’Ouganda, ainsi que plusieurs localités du territoire de Rutshuhuru, et Kinshasa a plusieurs fois accusé Kigali de l’y avoir aidé.