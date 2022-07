Algérie : Djahid Zefizef, nouveau boss du ballon rond

Il n’y avait guère de suspense, et cela s’est vérifié dans les faits. Ce 7 juillet, à la salle de conférences du Stade du 5-juillet-1962, à Alger, Djahid Zefizef, 59 ans, a été élu président de la Fédération algérienne de football (FAF), par 52 voix contre 34 (5 bulletins ont été considérés comme nuls) face à Abdelhakim Serrar (61 ans), président de l’Entente Sportive de Sétif.

Zefizef succède ainsi à Charaf-Eddine Amara, élu en avril 2021 et qui avait démissionné le 31 mars dernier, après l’élimination de l’Algérie lors du dernier tour des qualifications pour la Coupe du monde face au Cameroun (1-0, 1-2).

Ce scrutin s’est tenu lors d’une assemblée générale élective, parfois tendue, durant laquelle les deux candidats ont été auditionnés sur leurs programmes respectifs avant le vote. Djahid Zefizef, qui disposait du soutien de plusieurs membres du Bureau fédéral sortant, s’est visiblement montré le plus convaincant.

Proche de Belmadi

Il a notamment mis l’accent sur la réorganisation (notamment en termes financiers et de marketing) de la FAF, sur la promotion du football féminin, sur la formation des entraîneurs ou encore sur la stratégie de développement des académies. Son concurrent a, quant à lui, insisté sur la nécessité de développer le football amateur, sur la protection de la sélection nationale et sur l’organisation, par l’Algérie, d’une prochaine édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN).

Natif de Constantine, Djahid Zefizef est passé par la direction d’Agrolog, un groupe d’agro-logistique. Il occupait depuis janvier dernier les fonctions de manager de la sélection nationale A, et entretient d’excellentes relations avec Djamel Belmadi, le sélectionneur national.

Il a également fait partie de la Commission des finances de la FAF sous l’ère de Kheireddine Zetchi (2017-2021), mais avait démissionné en septembre 2018. Le nouvel homme fort du football algérien a également été dirigeant du club de l’AS Khroub.