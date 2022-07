Maroc : la riposte d’OCP face à l’américain Mosaic a-t-elle des chances d’aboutir ?

Outre-Atlantique, la contre-attaque annoncée d’OCP est désormais amorcée. Présidée par le juge américain Stephen Alexander Vaden, une audience s’est tenue le 28 juin à New York devant la Cour fédérale du commerce international des États-Unis (USCIT) pour débattre de l’imposition depuis mars 2021 de droits de douane aux importations marocaines d’engrais sur le marché américain.

OCP, qui a suspendu ses importations aux États-Unis depuis l’entrée en vigueur de la mesure mais continue de vendre au Canada et en Amérique latine, conteste la décision d’instaurer ces droits de douane prise par deux entités de l’administration américaine, à savoir la Commission américaine du commerce international (ITC) et le département du Commerce américain (USDC), après le dépôt d’une plainte en juin 2020 par le producteur d’engrais américain et concurrent d’OCP, Mosaic.

