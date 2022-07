Avec Mastercard, Ecobank confirme son engagement pour l’inclusion financière

Mastercard et le groupe Ecobank ont conclu un partenariat visant à faciliter l’accès de millions de petits exploitants agricoles d’Afrique subsaharienne à Farm Pass de Mastercard, une plateforme numérique qui permet aux agriculteurs de vendre plus facilement leurs produits, et au juste prix.

Dans le cadre de cet accord, Ecobank va étendre la couverture de la plateforme Farm Pass de Mastercard en s’appuyant sur son réseau bancaire panafricain dans 33 pays. Depuis son lancement en 2015, l’initiative Farm Pass a touché près d’un million de petits exploitants agricole en Ouganda, Tanzanie, au Kenya et en Inde, ce qui leur a permis d’obtenir des prix de 25 à 50 % en moyenne plus élevés et d’augmenter la productivité de leurs récoltes.

La plateforme regroupe diverses parties prenantes au secteur agroalimentaire, du côté de l’offre comme de la demande. Ce système permet aux agriculteurs de