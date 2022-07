Henri Monceau (OIF) : « L’Afrique francophone a un potentiel économique encore inexploité »

En mars dernier, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) a organisé une première mission économique en Asie. « Toutes les activités de la mission économique et commerciale de la Francophonie au Vietnam et au Cambodge se sont très bien passées, avec des premiers résultats concrets et encourageants », commentait Henri Monceau.

En Afrique, une délégation de 100 entreprises et acteurs économiques francophones est mobilisée pour prospecter les marchés, réseauter et faire des affaires avec 250 partenaires potentiels à Libreville et à Kigali (du 6 au 13 juillet). Mais cette nouvelle mission économique et commerciale en Afrique centrale (MEAC) ne se déroule pas en terrain conquis. Le Gabon a rejoint le Commonwealth lors du dernier sommet, tenu fin juin au Rwanda. Désormais, les deux pays font partie du club anglophone dirigé par la reine Elizabeth II.

Jeune Afrique : Le Gabon puis le Rwanda… Comment abordez-vous cette nouvelle mission de l’OIF dans deux pays tournés vers le monde anglophone ?