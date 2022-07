Sénégal : l’AFP pèsera-t-elle encore après Moustapha Niasse ?

« Je vous quitte sans vous quitter. » Clap de fin pour Moustapha Niasse à l’Assemblée nationale. Jeudi 30 juin, le président de l’Alliance des forces de progrès (AFP), parti membre de la coalition présidentielle Benno Bokk Yakaar (BBY), a dit ses adieux aux députés lors d’une cérémonie pleine d’émotion, rehaussée par la présence de son homologue ivoirien, Adama Bictogo.

« Je me suis toujours employé avec vous à garder l’esprit des priorités liées à l’intérêt général pour que les jeunes puissent continuer à vivre aujourd’hui et demain dans un pays et une sous-région stable », a-t-il affirmé lors de cet événement qui marquait à la fois la fin de la session parlementaire ordinaire mais aussi celle de la 13e législature.