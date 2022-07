Santé : Sanofi lance Impact, sa marque de médicaments pour les pays pauvres

Trente médicaments destinés à lutter contre des pathologies (cancer, diabète, maladies cardiovasculaires…) considérées comme des priorités, disponibles dans quarante pays sous une marque unique et vendues « sans aucun profit ». C’est la promesse du nouveau programme « Impact » annoncé le 4 juillet par le laboratoire français Sanofi. L’initiative émane de Sanofi Global Health (SGH), une branche de l’entreprise créée en avril 2021 dans le but d’aller toucher de nouveaux patients, y compris dans les pays en développement.

Ce lancement, explique Jon Fairest, le responsable de SGH, vise à « assurer la mise à disposition de nos médicaments aux populations les plus pauvres de la planète et à les aider à avoir accès à des soins de santé durables et de qualité. La marque Impact est à but non lucratif : nous cherchons le meilleur prix possible, avec de plus petites marges. Mais contrairement à d’autres nous vendons, nous ne donnons pas. »