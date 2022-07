Relance des économies africaines : le mode d’emploi de Tidjane Thiam

La rencontre était organisée à l’Institut français des relations internationales (Ifri), à Paris, le 6 juillet, devant un cercle restreint d’auditeurs issus essentiellement du milieu de la finance panafricaine, parmi lesquels l’ancien Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, ou encore Majdi Yassine administrateur directeur général de Sanlam Assurance Sénégal. En invité : Tidjane Thiam, l’ex-directeur général de la banque helvète Credit Suisse et ancien ministre ivoirien.

Face à une assistance venue l’écouter à l’occasion d’une conférence sur l’impact du contexte macroéconomique sur les marchés émergents, le financier a développé quelques conseils, alors que le monde traverse une période économique compliquée.

Jeune Afrique en a fait une sélection.

Réduire le recours à la dette

« L’Afrique doit revoir son raisonnement et cesser de s’endetter à ce point », a d’abord expliqué Tidjane Thiam, précisant que les pays du continent pourraient davantage miser sur les fonds propres (equity) et « les réinvestir » pour générer des gains. « L’Inde, par exemple, a fondé sa croissance sur des fonds propres. Il faut mobiliser les recettes domestiques, et pour cela, il existe plusieurs façons de créer de la valeur », renchérit-il.